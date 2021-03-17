İnegöl protokolünden dinamik denetim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşların rehavete kapılmaması için 'dinamik denetim' yapıldı.

Kontrollü normalleşme sürecinde üçüncü haftayı geride bırakan İnegöl'de kısıtlamaların bir kısmının kaldırılması ile vak'a artışına sebebiyet vermemek için denetimler devam ediliyor. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, esnaf ve vatandaşlara ikazda bulundu.

Alper Taban, 'Denetimlerimiz devam ediyor. vatandaşlarımızı salgın döneminde dikkatli olmaya çağırıyoruz. Kontrollere devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kısmen hassas olduğunu gördük. Bildiğiniz gibi bizlerin ortaya koyduğu çabayla bu süreç devam edecek. Turuncu kategoriye geçtik. Dolayısıyla her an bir yasaklama söz konusu olabilir. Bu çabaların zayi olmaması, ekonomik anlamda, sağlık anlamında bir zafiyet oluşmaması için herkesin birbirine karşı mesuliyeti var. Vatandaşlarımıza bunu hatırlatmak istiyorum. Emek veren insanların emeklerinin de boşa gitmemesi için herkes sorumluğunu lütfen yerine getirme gayreti içerisinde olsun. Hayatı da kontrollü bir şekilde yaşamaya devam edelim" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı