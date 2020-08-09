İnegöl polisinden anonslu uyarı İnegöl polisinden anonslu uyarı Bursa İnegöl'de artış gösteren korona virüs salgını sebebiyle Emniyet ve Jandarma denetimlerini sürdürüyor.

İnegöl polisinden anonslu uyarı

BURSA - Bursa İnegöl'de artış gösteren korona virüs salgını sebebiyle Emniyet ve Jandarma denetimlerini sürdürüyor. Emniyet ekipleri sık sık ilçenin farklı noktalarında yaptıkları devriye sırasında vatandaşları kurallara uyması konusunda anonsla bilgilendiriyor.

Dünya genelinde 8 ay önce başlayan COVİD-19'la mücadele devam ediyor. Salgının başlamasıyla milyonlarca kişi bu hastalığa yakalandı. Tedavi olup iyileşenlerde olurken, bu hastalık sebebiyle yüzlerce kişi hayatlarını kaybetti. Normalleşme süreciyle birlikte İnegöl'de vaka sayılarında ciddi bir artış başladı. Artışların ardından kolluk kuvvetleri denetimlerini sıklaştırdı. İnegöl'de polis ekipleri devriye gezdikleri yerlerde sık sık araçlardan anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda buluyor. Bunlara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Aynı anonslar İnegöl'de her vakit namazların ardından cami hocaları tarafından da yapılıyor.

Kaynak: İHA