İnegöl Park Sahne İle müziğe doyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl Park Sahne İle müziğe doyacak

İnegöl Park Sahne İle müziğe doyacak
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

İnegöl Belediyesi, sokak müzisyenleri ve amatör müzisyenler için yaz boyu devam edecek bir etkinliğin startını veriyor.

Kültür Park içerisinde kurulacak sahne ile belirlenecek günlerde amatör müzisyenler kendi solist ve orkestralarıyla konser verebilecek. Başvurular İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi tarafından alınmaya başladı.

İnegöl Belediyesi, sokak müzisyenleri ve amatör müzisyenler için yaz boyu devam edecek bir etkinliğin startını veriyor. Kültür Park içerisinde kurulacak sahne ile belirlenecek günlerde amatör müzisyenler kendi solist ve orkestralarıyla konser verebilecek. Başvurular İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi tarafından alınmaya başladı.

Şehrin kültür sanat hayatına yön veren etkinlikleriyle bu alanda daha önce pek çok organizasyonu hayata geçiren İnegöl Belediyesi, amatör sanatçılar ve sokak müzisyenleri için İnegöl'de bir ilki gerçekleştiriyor. İnegöl Belediyesi, Park Sahne etkinliği ile sokak müzisyenlerine kendi şehrinde sahne alma fırsatı sunuyor. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde Amfi Tiyatro karşısında bulunan çim alanda İnegöl Belediyesi tarafından kurulacak sahnede, 14 yaş ve üzeri amatör müzisyenlerden oluşan gruplara sahne alma fırsatı sunulacak. "Park Sahne" isimli bu etkinlik, İnegöl Belediyesi'nin belirlediği gün ve saatlerde yaz boyunca devam edecek.

KENDİ ŞEHRİNDE KONSER VERME İMKANI

Park Sahnede sahne almak isteyen gruplar, İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinden Pazar günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-17.00 saatleri arasında başvuru formu ve ayrıntılı bilgi alabilecek. Başvuru formu ile birlikte yaptıkları müziğin en az iki dakikalık videosunu da teslim edecek olan aday gruplar, seçici kurulun yapacağı elemenin ardından kendilerine verilecek tarih ve saatte park sahnede şarkılarını İnegöllü müzikseverler için söyleyebilecekler. Etkinlikte 1 solist ve bir enstrüman olmak üzere en az 2 kişinin bulunduğu gruplar sahne alabilecek. Gruplar kendi enstrümanlarıyla konser verecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnegöl Park Sahne İle müziğe doyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:06:54. #1.14#

title