İnegöl Olukman Tekke Göleti sulaması çalışmaları devam ediyor
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İnegöl Olukman Tekke Göleti sulaması çalışmaları devam ediyor

İnegöl Olukman Tekke Göleti sulaması çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa İnegöl Olukman Tekke Göleti sulaması inşaatında çalışmaların sürdüğünü ve projenin tamamının bitirilmesiyle toplamda 1640 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa İnegöl Olukman Tekke Göleti sulaması inşaatında çalışmaların sürdüğünü ve projenin tamamının bitirilmesiyle toplamda 1640 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptığı yatırımlarla Bursa'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa İnegöl Olukman Tekke Göleti sulaması inşaatında çalışmaların sürdüğünü ve projenin tamamının bitirilmesi toplamda 1640 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını kaydetti.

Projenin yüzde 25'lik kısmının tamamlandığını belirten Yıldız, "Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 3 milyon 800 bin lira katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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