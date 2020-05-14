İnegöl mobilyasının marka değerini artıracak "garanti belgesi" projesi Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde sektörün ürünlerinin standartları belirlenerek marka değerinin artırılması amacıyla "İnegöl Mobilyası Garanti Belgesi Projesi" hazırlandı.

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde sektörün ürünlerinin standartları belirlenerek marka değerinin artırılması amacıyla "İnegöl Mobilyası Garanti Belgesi Projesi" hazırlandı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) iş birliğinde hazırlanan projenin bütçesi 12 milyon 800 bin lira olarak hesaplandı.

AA muhabirine bilgi veren, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl mobilyasının marka değerini artırmak ve Türkiye mobilya sektörüne örnek bir proje oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Test, tasarım, Ar-Ge merkezleri ile Malzeme Kütüphanesini de kapsayan BEBKA destekli ortak projenin, İnegöl mobilyasının kalitesini yükseltmek ve sektörü disipline etmek amacıyla kurgulandığını anlatan Uğurdağ, şöyle devam etti:

"Fizibilite çalışmaları tamamlandı. Pandemi süreci tamamlandıktan hemen sonra yatırımı başlatacağız. 1 yıldır çalışmasını sürdürdüğümüz ve halen devam eden bir proje bu. Aslında TSE tarafından uygun ve rantabl görünen bir proje. Projenin tamamlanması ile diğer garanti belgesi veren firmalar ile anlaşarak, mobilya sektörüne garanti belgesini biz vereceğiz."

Uygulama nasıl olacak?

Uğurdağ, projenin uygulanması sürecine değinerek, firmayı garanti altına alacaklarını dile getirdi.

Üretim aşamasında ürün kontrolünün sağlanması için bir sistem oluşturduklarını aktaran Uğurdağ, "Otokontrolü firmalarla sağlayacağız. Bundan sonra her firma 'İnegöl Mobilyası' markasını kullanamayacak, sisteme dahil olan firmalar kullanabilecek. Ürüne 'İnegöl Mobilyası' etiketi yapılan testlerin ardından, uygun olması halinde bizim tarafımızdan yapıştırılacak." diye konuştu.

Üretim aşamasından itibaren ürünün test sürecini geçmesi halinde "İnegöl Mobilyası" unvanı ile satılabileceğini bildiren Uğurdağ, tüketiciyle bu başlık altında garanti belgesiyle ulaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA