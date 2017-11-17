İnegöl Mobilyacısının Yeni Rotası Hindistan

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ, önümüzdeki hafta Hindistan'da 40 firmayla İnegöl mobilyasını tanıtacaklarını söyledi.



Hindistan'ın Mumbai şehrinde 22-24 Kasımda düzenlenecek India International Furniture Fair Mobilya Fuarı'na katılacaklarını açıklayan İMOS Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Hindistan gerek nüfusu, gerekse mobilya ithalat rakamları olarak mobilya sektörümüzün yükselen hedef pazarlarından biri. Biz gerek İMOS çatısı altında gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonu olsun gerekse MODEF fuarlarımıza getirdiğimiz Hintli mobilya ithalatçıları ile pazarı test etmeye ve ticaret yapmaya başlamıştık. Bu yaptığımız çalışmalar ile gördük ki İnegöl mobilyası ve Türk mobilyası Hindistan'da karşılık buluyor. Gelen Hintli mobilya ithalatçılarından aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Hindistan genel olarak alımlarını Çin'den yapan bir ülke. Ancak Türk mobilyası ile tanıştıktan sonra biz Çin'e karşı gerek kalitemiz, gerekse fiyatlarımızla güçlü bir alternatif olarak kabul edildik. Bütün bu gelişmelerden sonra Hindistan'da başlattığımız çalışmaları bir üst seviyeye çıkarabilmek için Hindistan'ın en önemli mobilya fuarı olarak gösterilen India International Furniture Fair'e üyelerimizle birlikte iştirak etmeye karar verdik" dedi.



MODEF'ten bir tanıtım ve organizasyon tecrübeleri oluştuğunu söyleyen Uğurdağ sözlerini şöyle sürdürdü:



"MODEF Fuarı Türkiye'nin en önemli mobilya fuarı. MODEF organizasyonu sayesinde pek çok tecrübeler edindik. Bu tecrübelerimizi ajansımızın ve organizatörün tecrübeleri ile harmanlayıp inşallah iştirakçilerin çok memnun kalacağı bir organizasyon düzenleyeceğiz. Maksadımız bu fuarı bir kere yapmak değil" dedi. - BURSA