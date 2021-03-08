İnegöl mobilya sanayisinde kadınlar üretime güç katıyor
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İnegöl mobilya sanayisinde kadınlar üretime güç katıyor

08.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:38
İnegöl mobilya sanayisinde kadınlar üretime güç katıyor

Türkiye'nin mobilya sanayisinin önemli merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu alanda çalışan kadınlar, üretim ve ihracata katkı sunuyor.

Türkiye'nin mobilya sanayisinin önemli merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu alanda çalışan kadınlar, üretim ve ihracata katkı sunuyor.

Kadınlar, özellikle mobilya ürünlerinin dikiş, döşeme, zımpara, sandalye, koltuk ve CNC bölümlerinde çalışıyor.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların mobilya sektöründe etkin rol almasıyla özellikle ihracatta önemli seviyelere geldiklerini söyledi.

Odaya kayıtlı 1350 üyeden 150'den fazlasının kadınlardan oluştuğunu, bunun da yüzde 11-12'ye karşılık geldiğini belirten Ayhan, "Kadınları, yapamayacakları bir iş olmadığını mobilya sektöründe de gösterdikleri için tebrik ediyorum. Gelişen Türkiye'nin ekonomisine üreterek katkı sağladıkları için ayrıca tebrik ediyorum. Sektörümüzde kadın elinin değmediği bölüm kalmadı. Hem çalışan hem de işveren olarak çok büyük katkıları var." dedi.

Mobilya sanayisinde 25 yıldır koltuk ve sandalye dikişçisi olarak çalışan Sevgi Baltacı ise bugün kadınların her alanda, her sektörde olduğunu dile getirdi.

Baltacı, şöyle konuştu:

"Biz şunu düşünüyoruz; bir bütünün 2 eşit yarısıyız. İnegöl'de kadınlar mobilyada delik makinesinde çalışıyorlar, zımparada çalışıyorlar, montajda çalışıyorlar yani mobilyada her alanda, her bölümde kadını görmek mümkün. Biz de koltuk ve sandalye üretiminde dikiş bölümünde çalışıyoruz. Ülkemizde mobilya sektörünün bugünlere gelmesinin en önemli faktörü kadındır. Kadınlar olarak biz, çalışarak ekonomiye destek veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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