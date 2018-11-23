İnegöl Mobilya İhtisas Osb'de Hedef, 90 Fabrika Açmak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2009 yılında kurulan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika sayısının yıl sonuna kadar 90'a ulaşması bekleniyor.

İnegöl Mobilya İhtisas OSB Başkan Vekili Alper Taban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplam 6 bin 750 dönüm arazide 3 bin 500 kişinin mobilya fabrikalarında çalıştığını söyledi.

Taban, "Şu anda 62 fabrika faaliyette ve inşaat çalışmaları süren 30 fabrika var. Bu yılın sonunda üretim yapacak fabrika sayısının 90 civarında olmasını bekliyoruz. Çalışan sayısı ise 2018 yılında bitecek fabrikalarla birlikte 7 bin civarına yükselecek." dedi.



OSB için 1 milyon liraya itfaiye aracı alındığını belirten Taban, buraya bir de jandarma noktası kurulacağını sözlerine ekledi.