İnegöl mobilya fuarı hazırlıkları tamamlandı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 5-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 44. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 5-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 44. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 5-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 44. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılı başından bu yana dünya üzerinde yaşanan korona virüsü pandemisinin küresel ekonomide ciddi bir duraksama yaşattığını belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, "Tüm dünyada olduğu gibi ilçemiz ekonomisi de bu duraksamanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldı. Pandeminin kontrol altına alınması ve belirlenen tedbirler eşliğinde yeni normal sürece geçilmesiyle birlikte başta mobilya sektörümüz olmak üzere İnegöl'deki tüm sektörlerimizle yeniden eski tempomuzda çalışmaya başladık. Sanayicimizin, üreticilerimizin ve esnaflarımızın gösterdikleri özverili çalışmalar sonucunda gerek yurtdışı ihracatlarımızı gerekse yurtiçi ticaretlerimizi kısa sürede normal seyrine kazandırdık. İnegöl adına kazanımların daha üst seviyelere çıkarılabilmesi noktasında bizler de öncesi ve pandemi döneminde olduğu gibi sonrasında da çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

"44. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımızın medya ve tanıtım çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen medya kanallarında canlı yayınlara katılarak tanıtımlarımızı yaparken bir yandan da gerek sosyal medya platformlarında gerekse birçok bölgede billboard vb. fiziki reklam ürünleriyle organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi İnegöl'ün, Türkiye'de mobilyanın başkenti oluşu ortaya koyulan bu çabalar sayesinde gerçekleşiyor ve gerek şehrimizin gerekse üreticilerimin, bu emek ve çabalarının sonucunu İnegöl Mobilya Fuarında bir kez daha alacaklarına inanıyoruz. Fuarların serbest olmasına rağmen birçok fuar organizasyonu iptal edilirken İnegöl Mobilya Fuarımız gerek katılımcılarımız gerekse yurtiçi ve yurtdışından oluşan ziyaretçi talepleriyle bir kez daha sektöründe ilgi odağı olduğunu ispatlamış bulunmaktadır. Gerçekleştireceğimiz fuarımızdAa misafirlerimize sunacağımız kalite ile bu beklenti ve inancın karşılığını vereceğiz."

Pandemi tedbirleri alındı

"Tüm üreticilerimiz fuarımıza yoğun bir şekilde hazırlandılar. Gerçekleştirdikleri AR-GE ve inovasyonlar sonucu ortaya koydukları ürünlerini 5-10 Ekim tarihleri arasında fuar alanımızda misafirlerimizin beğenisine sunacaklar. Fuar alanımızın giriş-çıkışları teması engelleyecek şekilde ve tek yönlü gidiş-gelişortamı düzenlenmiş durumdadır. Kapı girişlerinde ziyaretçilerimizin HES kodlarına bakılırken ateşleri ölçülecek ve maskesiz ziyaretçilerimiz fuar alanımıza alınmayacaklar. Sosyal mesafeye ve diğer tüm pandemi önlemlerine sahip bir fuar gerçekleştiriyoruz. Fuarımızın ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, katılan firmalarımıza bol ve bereketli kazançlar dilerim" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı