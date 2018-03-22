İnegöl Mobilya Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 39. Mobilya Fuarı için hazırlıklar tamamlandı.

MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 3-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Uğurdağ, "Bir mobilya fuarımızın daha arefesindeyiz. 3-8 Nisan tarihleri arasında 39'uncusunu düzenleyeceğimiz İnegöl Mobilya Fuarı'mızın organizasyonunu tamamladık. İnegöl mobilya sektörü, 3-8 Nisan tarihleri arasında hem Türkiye hem de dünya mobilya sektörüyle buluşacak. Nisan döneminde yaptığımız fuar genel itibariyle iç piyasaya hitap eden bir fuardır. MODEF Fuarı bu sene ilk defa uluslararası bir hüviyet kazandı. MODEF 2018 Fuarı, bu sene ilk defa uluslararası düzenlenecek. Önceliğimiz özellikle Türkiye'de iç piyasaya hitap etmektir. İç piyasadaki profesyonel alıcıları fuarımıza getirebilmek istiyoruz. Bunun yanında da 50 değişik ülkeden 700'e yakın ziyaretçiyi de MODEF 2018'e bekliyoruz. Yurtdışı alım heyetleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Uğurdağ, "Fuarımıza 160 firma iştirak edecek. 16 bin metrekarede ürünlerini teşhir edecekler. Firmalarımız da son 1-2 aydır ciddi şekilde fuara hazırlanıyorlar. Yeni tasarımlar, yeni renkler, yeni modeller fuarımızda sergilenecek. 2018 modasına yön veren bir fuar olacak. Firmalarımız da hazırlıklarını ciddi şekilde tamamladılar. Stant ve katalog çalışmalarını yaptılar. Bizler de MODEF olarak davetiyelerimizi bütün Türkiye'ye ulaştırdık. Firmalarımız da çalıştıkları firmalara davetiyelerini ulaştırıyorlar. 20 bin dolayında ziyaretçi bekliyoruz. Fuarımızı birinci gayesi İnegöl mobilyasını tanıtmak olsa bile MODEF fuarları ticari açıdan ciddi verimli geçen fuarlardır. 3-8 Nisan arası gerçekleşecek fuarın tüm firmalarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kazasız, belasız, ciddi alışveriş olan bir fuar olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA