İnegöl kurtuluş şenliklerine hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl kurtuluş şenliklerine hazırlanıyor

İnegöl kurtuluş şenliklerine hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İnegöl Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutlamaya hazırlanıyor.

İnegöl Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutlamaya hazırlanıyor.

İnegöl, 6 Eylül 1922 tarihinde yazılan kahramanlık destanıyla düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutlamaya hazırlanıyor. Kurtuluş günü programı belli oldu. Sabah başlayacak olan ve akşam kurtuluş günü özel konseriyle son bulacak kutlamalara Belediye Başkanı Alper Taban ilçe halkını davet etti. Taban, "Tarihe şahitlik eden şehrimiz 99 yıl önce bu tarihlerde esaret altındayken, 6 Eylül günü düşmandan temizlenerek kurtuluşunu, yeniden doğuşunu ilan etti. Bu anlamlı ve büyük gün, 98 yıldır olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. İnegöl Belediyesi olarak bu noktada hazırlıklarımızı tamamladık. 6 Eylül Pazartesi günü sabah 09.30'da başlayacak olan kurtuluş günü, akşam saatlerine kadar devam edecek. Ben bu vesileyle ilçe halkımızı kutlamalara davet ediyorum" dedi.

Oğuzhan Koç'un sahne alacağı konsere girişlerde aşı sorgulaması yapılacak. Konser alanına girmek isteyen vatandaşlar e-nabız uygulaması ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı durumunu gösterecek. Aşı olmayan kişilerin 48 saat önce PCR testi yaptırması istenecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Salih Uçan Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnegöl kurtuluş şenliklerine hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 11:08:54. #1.15#

title