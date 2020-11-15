İnegöl Kaymakamlığı evi yanan kişiye maske cezası uygulanmadığını bildirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnegöl Kaymakamlığı evi yanan kişiye maske cezası uygulanmadığını bildirdi

15.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:30
İnegöl Kaymakamlığı evi yanan kişiye maske cezası uygulanmadığını bildirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evi yanan kişiye maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evi yanan kişiye maske takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın sonrası ikamet sahibine sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı için idari işlem uygulandığı iddiasıyla haberler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkamet sahibi F.T'nin, olay yerinde panik yaşadığı anda maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinden dolayı görevlilerimizce idari işlem uygulandığına ilişkin yerel ve ulusal basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu şahsa herhangi bir idari işlem uygulanmamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

İlgili Haberler

Son dakika haber | Eskişehir'de maske takmayan 3 kişiye para cezası
Son dakika haber | Eskişehir'de maske takmayan 3 kişiye para cezası
Polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi
Polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi
Ankara'da maske takmayan 19 bin 236 kişiye para cezası
Ankara'da maske takmayan 19 bin 236 kişiye para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Kamala Harris Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Cem Yılmaz Fatih Artman Demet Akalın
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Yangın Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl Kaymakamlığı evi yanan kişiye maske cezası uygulanmadığını bildirdi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 18:30:33. #1.14#
title