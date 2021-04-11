İnegöl ilçesinde kısıtlama saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlama saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kısıtlama saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelen 6 kişiye toplam 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulama gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Akaryakıt istasyonundaki 6 kişinin izin belgesinin bulunmadığını tespit eden polis, toplam 18 bin 900 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek