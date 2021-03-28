İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Mustafa B. idaresindeki 16 JE 336 plakalı otomobil, Bursa-Ankara Karayolu Kalburt mevkiinde Ahmet S. idaresindeki 06 BP 015 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 16 JE 336 plakalı araçta bulunan Meryem D. (25) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek