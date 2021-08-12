İnegöl İçin İşbirliği

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, şehrin ortak değerleri için bir araya geldi. İTSO heyeti ile İnegöl Belediyesi birim sorumluları, bir hafta süren toplantılarda ortak amaçlar doğrultusunda yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişareler gerçekleştirdi.