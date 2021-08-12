İnegöl İçin İşbirliği
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İnegöl İçin İşbirliği

İnegöl İçin İşbirliği
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, şehrin ortak değerleri için bir araya geldi. İTSO heyeti ile İnegöl Belediyesi birim sorumluları, bir hafta süren toplantılarda ortak amaçlar doğrultusunda yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişareler gerçekleştirdi.

Ortak paydası İnegöl olan ve şehrin geleceği adına adımlar atan İnegöl Belediyesi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, işbirliği için bir araya geldi. İnegöl'ün tanıtımı, ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak ve benzeri konular üzerinde İnegöl Belediyesi'nin ilgili müdürleri ve İTSO temsilcileri karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İnegöl Belediyesi encümen salonunda yaklaşık bir hafta süren birim müdürleri ile istişare toplantılarında İnegöl ortak paydasında yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Alınan kararların kurumlar bazında değerlendirilerek ilerleyen günlerde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler

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