İnegöl hayvan pazarı kotraları satışa çıkıyor
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İnegöl hayvan pazarı kotraları satışa çıkıyor

İnegöl Belediyesi hayvan pazarında kurban bayramı öncesi kotra ihalesinin tarihi belli oldu.

İnegöl hayvan pazarı kotraları satışa çıkıyor
13.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:36

İnegöl Belediyesi hayvan pazarında kurban bayramı öncesi kotra ihalesinin tarihi belli oldu. Kurbanlıkların satışa çıkarılacağı hayvan pazarında yer kiralama işlemleri 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek.

Bölgenin en büyük ve potansiyeli yüksek hayvan pazarı olan İnegöl hayvan pazarında yaklaşan kurban bayramı öncesi kotra kiralama işlemlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Cazip ve ilgi gören bir hayvan pazarına sahip olan İnegöl'de, kotra kiralama işlemleri 22 Haziran Pazartesi günü 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Toplamda 27 bin metrekare alana sahip İnegöl hayvan pazarı, gerek fiziki şartlarının güzel olması gerekse de kurbanlıkların alış verişi bakımından birçok hayvan satıcısının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinden hayvan satıcısının geldiği pazarda, bu yıl küçükbaş ve büyükbaş toplam 201 kotra kiralanacak. Kurbanlık hayvan satış yeri olarak tam bir cazibe merkezi olan İnegöl hayvan pazarıyla ilgili yerleşim planı ve krokileri vatandaşlar, Belediye Ek Hizmet Binası Kiralama Servisinden temin edebilecek.

Kotralar, belirlenen fiyatlar üzerinden açık arttırma usulüyle kiralanacak. Yer kiralama bedelleri salonda kurulan tahsilat masalarında peşin olarak tahsil edilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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