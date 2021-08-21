İnegöl Dipsizgöl yeni meydanına kavuştu

İnegöl Belediyesi, kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde meydan düzenlemesi gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi, kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde meydan düzenlemesi gerçekleştirdi. Meydanda bulunan vatandaşa ait yapı ile İnegöl Belediyesi'ne ait arsa takas edilerek meydan genişletildi. Yapımı çalışmaları tamamlanan meydan vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kırsal mahallelere değer katacak projeler yapmaya devam eden İnegöl Belediyesi, Dipsizgöl Mahallesi'nde meydan çalışmasını bitirdi. Çalışmaları kısa bir süre içinde tamamlayan İnegöl Belediyesi, meydandaki 2 sokağa parke taşı kaplaması ve meydanda aydınlatma çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında meydan genişletilerek daha rahat ve ferah bir görünüme kavuşturuldu.

Çalışmaların son bulmasıyla Dipsizgöl Mahallesinde yapılan çalışmayı yerinde incelemek üzere ziyarette bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban," Dipsizgöl Mahallemizde tamamlanan çalışmaları incelemek üzere buradayız. Hem meydanın son halini görmek hem de vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Yapılan çalışmalarla mahallemizin meydanı daha rahatlamış oldu. Meydanda vatandaşımıza ait binayı hemen yan tarafında bulunan İnegöl Belediyemize ait arsayla takas ederek alanda genişletme yaptık. Vatandaşımızda bu konuda bize yardımcı oldu. Kendisine de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Meydanın düzenleme çalışmasından sonra parke taşı ve aydınlatma çalışmaları yapıldı. Çalışmanın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı ve uğurlu eylesin." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı