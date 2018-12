"İnegöl'den Yemen'e" Fotoğraf Sergisi Törenle Açıldı

İnsan hakları gününde Yemen'e dikkat çeken bu etkinlikte satışı yapılacak fotoğrafların geliri ise Kızılay aracılığıyla Yemen'e gönderilecek.

İnegöl Belediyesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 70'inci yıldönümü kapsamında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) işbirliği ile fotoğraf sergisi düzenledi. Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla İnegöllü fotoğrafçıların farklı ülkelerde çektiği fotoğrafların izlenime sunulduğu sergiye, "İnegöl'den Yemen'e Fotoğraf Sergisi" ismi verildi.

Sergide görücüye çıkan fotoğrafların satışının yapılarak elde edilecek gelirin de Kızılay aracılığıyla Yemen'e gönderileceği açıklanırken, serginin açılışı bugün 14.30'da İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda gerçekleştirildi. Açılışa ilçe protokolünün ilgisi de yoğun oldu. Sergi açılışında konuşan İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) Başkanı Erhan Çakır, "İFSAD olarak İnegöl Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği kapsamında İnegöl'den Yemen'e Fotoğraf Sergisine hoş geldiniz şeref verdiniz. Yemen'deki Müslüman kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa dindirmek ve acılarına ortak olmak için belediyemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılımlarını için sizlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

NEDEN ÖZELLİKLE MÜSLÜMAN COĞRAFYA?

Belediye Başkanı Alper Taban ise çok özel bir ana şahitlik ettiklerini kaydederek; "Müzemizde çok farklı türlerde sergiler, açılışlar gerçekleştirdik. Bugün de İnegöl'den Yemen'e isimli bir fotoğraf sergisi gerçekleştiriyoruz. Özelikle Dünya İnsan Hakları Gününde bu fotoğraf sergisini açarak Yemen'e de buradan bir vurgu yapmak istedik. Dünyada İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlanalı 70 yıl oldu. Bu süreç içerisinde de çeşitli vesilelerle kutlanarak bu güne kadar gelmişiz. Ancak her zaman ifade ettiğimiz bir şey var, önce insan olmak… İnsan olabilmek erdemine, şerefine nail olabilmek konusunda hepimizin kendimizi sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Müslüman coğrafyada yaşanan acılar ve zulüm, beni ciddi manada etkiliyor ve derinden yaralıyor. Neden özellikle Müslüman coğrafya, bu işin tabi ayrı bir boyutu. Buna da dikkat çekmek için özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

SERGİNİN GELİRİ YEMEN'E GÖNDERİLECEK

Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelirin Yemen'e gönderileceğini de duyuran Taban; "Bizler de şehrimizde bununla ilgili neler yapabiliriz dediğimizde muhakkak suretle birçok organizasyonda, devletimizin yürüttüğü organizasyonlarla dışarıdaki Müslüman ülkelere destek olmaya çalışıyoruz. Yine ülke içerisinde de aynı şekilde ihtiyaç sahibi ailelerimiz, şehirlerimiz varsa bunlarla da yardımlaşmaya devam ediyoruz. Bugün de burada İFSAD'ın hazırladığı fotoğrafları sadece Yemen özelinde değil farklı alanlardan da sergileyelim ve bunların satışından elde edilecek geliri Kızılay aracılığıyla Yemen'e iletelim istedik. Karınca misali tarafımızı belli ederek yangına bir damla da olsa suyu taşımaktır niyetimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah amacına ulaşacak bir çalışma olacağını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

İNSAN HAKLARI ŞAMPİYONLARININ KULAKLARI DUYMUYOR, GÖZLERİ GÖRMÜYOR

Açılış öncesi son konuşmayı ise Kaymakam Şükrü Görücü yaptı. Böyle bir günde böyle anlamlı bir serginin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Görücü; "Bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere İFSAD yönetici ve üyelerini de tebrik ediyorum. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Ülkemizde herhangi bir sorun olmamasına rağmen, konudan da anlaşılacağı üzere Yemen'de yüzde 75'in açlıkla savaştığı, 10 dakikada bir çocuğun öldüğü, kolera denen illetle mücadele etmeye çalışan bir millet… Dolayısıyla biz Türk milleti olarak her yerde olduğu gibi bugün burada da Türkiye çağında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Yemen'e yardım kampanyaları açmış bulunuyoruz. Bir nebze de olsa buradan elde edilebilecek bir gelirle bir kişinin bile hayatını kurtarabiliyorsak, biz insanlık adına güzel bir şey yapmış oluyoruz. Ama dünya ülkelerine baktığımızda yardımlaşma konusunda, bizim ülkemizden çok daha iyi durumda olmalarına rağmen maalesef dünyada nerede bir yetim, nerede bir garip varsa büyük milletimiz her türlü desteği veriyor. Yardımlar konusunda dünyada ilk 3'e giren bir milletiz. Baktığımızda bugün; Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da, Pakistan'da, Türkistan'da Müslümanlar katledilirken, yok edilirken insan hakları şampiyonlarının hiçbir şekilde kulağının duymadığını, gözlerinin görmediğini görüyoruz. Dolayısıyla millet olarak biz bunlara daha çok sahip çıkmak zorundayız. Elbette insan hakları son derece önemli. Binlerce mülteciye Türkiye'de devletimiz bakarken, Avrupa'nın insan hakları şampiyonlarına baktığımızda bize bir kuruş yardım etmiyorlar. Ama bu millet güçlüdür, hayırseverdir, bu millet her türlü yardımı yapacak güçtedir. Lokmasını komşusuyla, yetimle, fakirle paylaşan millet daha büyük işleri de yapacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılışı yapılan sergi, daha sonra misafirler tarafından gezilerek incelendi.