İnegöl'den Suriyelilere 4 tır gıda ve mobilya gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İnegöl'den Suriyelilere 4 tır gıda ve mobilya gönderildi

İnegöl'den Suriyelilere 4 tır gıda ve mobilya gönderildi
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli savaş mağdurları için belediye ve Hayrat Vakfı iş birliğinde toplanan mobilya ve gıda ürünlerini taşıyan 4 tır bölgeye gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli savaş mağdurları için belediye ve Hayrat Vakfı iş birliğinde toplanan mobilya ve gıda ürünlerini taşıyan 4 tır bölgeye gönderildi.

OSB Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, bu tür organizasyonların kendileri için büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

Bu işlerin büyük bir sorumluluk ve şeffaflık gerektirdiğini belirten Arslan, "Çok şükür ülkemizde Kızılaydan tutun da Hayrat Vakfına kadar pek çok vakıf ve derneklerimiz var. Hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında din, dil ırk gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatıyorlar. Bu bizim milletimizin yüceliğini, inanmışlığını, adanmışlığını gösteriyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ramazan ayının yardımlaşmanın, birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığı günler olduğunu dile getirdi.

Vakıf yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Taban, "Hayır yapmanın mutluluğunu, hazzını herkesin yaşamasını canı gönülden arzu ediyorum. Bu sadece Suriye üzerinde de değil, nerede bir ihtiyaç varsa orada var olmak lazım. İyilikte de yarışmak lazım. Allah yapılan hayırları kabul etsin." diye konuştu.

Hayrat Vakfı İnegöl Temsilcisi Sabrihan Alemdar'ın da katıldığı törende dua edilmesinin ardından tırlar yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı
Dedektörle sahilde altın arıyor
Dedektörle sahilde altın arıyor
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Çekyatta uyuyakalan çiftçi, evinde çıkan yangın nedeniyle feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cem Yılmaz Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnegöl'den Suriyelilere 4 tır gıda ve mobilya gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:00:06. #1.14#

title