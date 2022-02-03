İnegöl'den Afganistanlı ihtiyaç sahiplerine 3 tır gıda yardımı - Haberler
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İnegöl'den Afganistanlı ihtiyaç sahiplerine 3 tır gıda yardımı

AA, Uğur Çiçek - Güncel
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İnegöl'den Afganistanlı ihtiyaç sahiplerine 3 tır gıda yardımı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Müftülük tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 3 tır gıda malzemesi, Afganistan'a ulaştırılması için AFAD yetkililerine teslim edildi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Müftülük tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 3 tır gıda malzemesi, Afganistan'a ulaştırılması için AFAD yetkililerine teslim edildi.

Afganistanlı ihtiyaç sahipleri için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında cami görevlilerince vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Çağrı sonrası çok sayıda vatandaş, belirtilen gıda malzemelerini, bulundukları bölgelerdeki cami görevlilerine teslim etti.

Toplanan yardımlar AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde tırlara yüklendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu, "Yardım kampanyasına ilçemizden büyük bir katkı oldu. Toplanan yardımlar yerine ulaştırılacaktır. Bu yardım kampanyasına destek veren tüm hemşehrilerimize, meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Afganistan, İnegöl, Bursa, AFAD, Güncel, Haber

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