İnegöl'deki trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti - Haberler
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İnegöl'deki trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti

İnegöl'deki trafik kazasında yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 gençten biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında yaralanan 2 gençten biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akhisar Mahallesi'nde 30 Aralık 2021'de meydana gelen kazada yaralanan Ömer Balcı (18), İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan Mehmet A'nın (15) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet A. idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Nimet O'nun kullandığı 16 M 06064 plakalı halk otobüsü çarpışmış, motosiklette bulunan 2 genç yaralanmıştı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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