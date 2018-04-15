İnegöl'deki Okuma Yazma Kurslarına Yoğun İlgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında İnegöl'de açılan okuma yazma kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslar sayesinde İnegöl genelinde yetişkin vatandaşlar kısa sürede okuma-yazmayı öğreniyor. Kursa katılan bini aşkın kişinin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Daha önce okuma yazma bilmedikleri için bir yere tek başına gidemediklerini ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan kursiyerler, ilerleyen yaşlarına rağmen kurs sayesinde artık okuma ve yazmaya başladıklarını belirterek, mutluluklarını dile getirdi. 11 Mayıs 2018'de sona erecek kursu başarıyla tamamlayanlara belgeleri törenle verilecek. Kursa gelen kadınlardan kimi torunu, kimisi de çocuğuyla katılarak okuma yazma öğreniyor. Kursa katılanların birçoğu ise, "Şimdiye kadar okumadığım için çok pişmanım" söylemini dile getiriyor.

"Çocukları okuttuk artık sıra bize geldi"

Müşerref Muzaffer Samda İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen kursa katılan 68 yaşındaki Kübra Bektaş, "Annem babam olmadığı için bu yaşıma kadar okuyamadım. Ben okulu çok seviyordum ama kimse ilgilenip okutmadı. Şimdi de okumayı öğrenmek için özeniyorum. İzmir'de okuma yazma bilmediğim için bir defasında kayboldum. O saatten sonra okumayı öğrenmeyi daha fazla istedim. Bu zamana kadar fırsatım olmadı, şimdi çocuklar büyüdüğü için ve devlet de böyle bir imkan tanıdığından okumayı öğreniyorum. Çocukları okuttuk artık sıra bize geldi" diye konuştu.

Suriyeli Fatma Halit ise, "Ben buraya okuma ve yazmayı öğrenmeye geldim. Türkçem olmadığı için burada Türkçeyi de öğrenebileceğimi düşündüm. Okuma yazma olmadan hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmamama gerek yok" şeklinde konuştu. - BURSA