İnegöl'deki "Leylek Suyu" ilgi görüyor
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İnegöl'deki "Leylek Suyu" ilgi görüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fevziye Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu, vatandaşlardan ilgi görüyor.

İnegöl'deki
18.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:10

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fevziye Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Yılın belirli aylarında akan ve "Leylek Suyu" denilen doğal tatlı su, ilçe dışında da biliniyor. Suyu damacana ve bidonlara doldura vatandaşlar, araçlarıyla evlerine götürüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İnegöl'ü renkli bir çiçek bahçesi olarak nitelendirdi.

İlçenin, doğal güzellikleri bünyesinde barındıran kırsal alanlarının olduğunu belirten Taban, "Bu alanlarımızdan biri de Fevziye Mahallesi. Fevziye Mahallesi'nde bulunan ve 'Leylek Suyu' olarak adlandırılan doğal kaynak suyu, her kesimin dikkatini çekiyor. Yılın belirli aylarında akan doğal kaynak suyu, sadece ilçemizdeki vatandaşların değil, ilçe dışından gelen vatandaşlarımızdan da ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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