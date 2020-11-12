İnegöl'deki kıvırcık koyun üreticilerinden ekonomiye 10 milyon liralık katkı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnegöl'deki kıvırcık koyun üreticilerinden ekonomiye 10 milyon liralık katkı

12.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:45
İnegöl'deki kıvırcık koyun üreticilerinden ekonomiye 10 milyon liralık katkı

İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, 2020 yılında İnegöl'de yetiştirilen kıvırcık koyunlardan, ekonomiye 10 milyon liralık katkı sağlandığını söyledi.

İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, 2020 yılında İnegöl'de yetiştirilen kıvırcık koyunlardan, ekonomiye 10 milyon liralık katkı sağlandığını söyledi.

Kutlu, gazetecilere, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin maliyetlerini düşürmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, yem firmalarıyla görüşüp üreticiye ucuz yem aldırdıklarını kaydetti.

Küçükbaş hayvan üreticileri için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. İnegöl'de yetiştirilen kıvırcık koyunları Afyonkarahisar, Adana, Artvin, Tokat, Eskişehir, Manisa, Kütahya, Samsun, Balıkesir ve Adapazarı'na gönderdik. Bu illere yapılan koyun ticaretinden de ekonomiye 10 milyon liralık katkı sağlamış olduk. Bu rakam küçümsenemeyecek bir rakam. Önümüzdeki yıl bu rakamın da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

İlgili Haberler

İzmir'deki depremzedeler için 'Bir Kira Bir Yuva' projesine 10 milyon 180 bin lira destek
İzmir'deki depremzedeler için "Bir Kira Bir Yuva" projesine 10 milyon 180 bin lira destek
Düzce'de üretilen çiçekler ekonomiye katkı sağlıyor
Düzce'de üretilen çiçekler ekonomiye katkı sağlıyor
Uzun Mehmet'in 'kara elmas'ından ekonomiye 172 yıllık katkı
Uzun Mehmet'in "kara elmas"ından ekonomiye 172 yıllık katkı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Ataizi Ferzan Özpetek
Spor Erol Bulut Okan Buruk Tamer Tuna Arda Turan Caner Erkin
Daha Fazla Kaza Erkek Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl'deki kıvırcık koyun üreticilerinden ekonomiye 10 milyon liralık katkı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 10:58:49. #1.14#
title