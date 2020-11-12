İnegöl'deki kıvırcık koyun üreticilerinden ekonomiye 10 milyon liralık katkı

İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, 2020 yılında İnegöl'de yetiştirilen kıvırcık koyunlardan, ekonomiye 10 milyon liralık katkı sağlandığını söyledi.

İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, 2020 yılında İnegöl'de yetiştirilen kıvırcık koyunlardan, ekonomiye 10 milyon liralık katkı sağlandığını söyledi.

Kutlu, gazetecilere, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin maliyetlerini düşürmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, yem firmalarıyla görüşüp üreticiye ucuz yem aldırdıklarını kaydetti.

Küçükbaş hayvan üreticileri için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

"Ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. İnegöl'de yetiştirilen kıvırcık koyunları Afyonkarahisar, Adana, Artvin, Tokat, Eskişehir, Manisa, Kütahya, Samsun, Balıkesir ve Adapazarı'na gönderdik. Bu illere yapılan koyun ticaretinden de ekonomiye 10 milyon liralık katkı sağlamış olduk. Bu rakam küçümsenemeyecek bir rakam. Önümüzdeki yıl bu rakamın da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek