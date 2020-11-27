Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında

27.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:00

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Kavşağında seyreden Levent Y. idaresindeki 16 LUK 14 plakalı otomobil, yol üzerinde geçiş yapmak için bekleyen Rıza Ö. idaresindeki 16 AIY 021 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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