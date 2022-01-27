İNEGÖL'DEKİ BİLLBOARDLARA, KUŞ YEMLİKLERİ ASILDI - Haberler
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İNEGÖL'DEKİ BİLLBOARDLARA, KUŞ YEMLİKLERİ ASILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da İnegöl Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için örnek bir proje hayata geçirdi.

BURSA'da İnegöl Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için örnek bir proje hayata geçirdi. İlçe merkezindeki billboardlara, kuş yemlikleri asıldı.

Soğuk ve karlı havada, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, beslenme noktalarına mama bırakırken, yabani hayvanlar için de dağlık bölgelere yiyecek bırakılıyor. Bu kapsamda, ilçe merkezinde bulunan bazı billboardlara da kuş yemlikleri yerleştirildi.

'Bu billboard can dostlarımızındır?, sloganının yer aldığı billboardlarda, kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için yem odakları oluşturuldu. Günlük olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yemleri kontrol edip tamamladığı billboardlar, kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşların rahatça beslenmesini sağlayacak.

İNEGÖL'DEKİ BİLLBOARDLARA, KUŞ YEMLİKLERİ ASILDI

İNEGÖL'DEKİ BİLLBOARDLARA, KUŞ YEMLİKLERİ ASILDI

İNEGÖL'DEKİ BİLLBOARDLARA, KUŞ YEMLİKLERİ ASILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İnegöl Belediyesi, Sokak Hayvanları, Hisarcık, Güncel, Haber

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