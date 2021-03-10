İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir araç çarptı
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İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir araç çarptı

10.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:41
İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir araç çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kozluca Yolu'nda Ahmet D. idaresindeki 16 S 6163 plakalı servis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülzade Hasret'e (61) çarptı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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