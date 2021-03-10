İnegöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına bir araç çarptı
10.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:41
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kozluca Yolu'nda Ahmet D. idaresindeki 16 S 6163 plakalı servis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülzade Hasret'e (61) çarptı.
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek