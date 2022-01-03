İnegöl'de yoğun sis etkili oldu

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

İlçe merkezi ve çevresinde gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan ve sabah devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

Alanyurt, Kozluca, Mesudiye, Orhaniye, Yenice mahalleleri ve Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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