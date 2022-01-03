İnegöl'de yoğun sis etkili oldu - Haberler
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İnegöl'de yoğun sis etkili oldu

İnegöl'de yoğun sis etkili oldu
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

İlçe merkezi ve çevresinde gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan ve sabah devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

Alanyurt, Kozluca, Mesudiye, Orhaniye, Yenice mahalleleri ve Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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