İnegöl'de yıllık üretiminin 5'te biri ihraç edilen çöğürde hasat mesaisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ihracatıyla ülkeye döviz girdisi de sağlayan çöğür (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan) hasadı başladı.

Yılda ortalama 15 milyon çöğür hasat edilen ilçede, bu miktarın 3 milyonu Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Gürcistan başta olmak üzere Asya ülkelerine ihraç ediliyor.

İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde çiftçiler, topraktan söktükleri fidanları satışa hazır hale getiriyor.

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, AA muhabirine, ihracat faaliyetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenmediğini söyledi.

Çöğür yetiştirilen arazilerde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bayram, "İnegöl'den yurt dışına 3 milyon civarında çöğür gönderiyoruz. Bu da ülkemizin çöğür ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor. Geçen yıl Türkiye genelinde 39 milyon dolarlık çöğür ihraç edildi. Hedefimiz 50 milyon doları aşmak." dedi.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar ise arazilerde çalışan fidancıların yurt içi ve yurt dışına sevkiyata hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek