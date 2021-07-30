İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem yapamayacak
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İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem yapamayacak

İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem yapamayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnegöl Belediye Meclisinin aldığı karar gereği, belediyeye bağlı mezarlıklarda mezar yapımıyla ilgili çalışmak isteyen mermerci ve metalcilerin yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi.

İnegöl Belediye Meclisinin aldığı karar gereği, belediyeye bağlı mezarlıklarda mezar yapımıyla ilgili çalışmak isteyen mermerci ve metalcilerin yetki belgesi alması zorunlu hale getirildi. Vergi levhası olmayan işletmeler yetki belgesi alamazken, belgesi olmayan mermer ve metalciler de mezar yapım işi gerçekleştiremeyecek.

İnegöl Belediyesi, mezarlıklarda belli bir tertip ve düzen sağlanması adına yeni bir uygulama başlattı. Buna göre, belediyeye bağlı mezarlıklarda mezar yapımıyla ilgili çalışmak isteyen mermerci ve metalcilerin 01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle İnegöl Belediyesi Gelir Tarifesine göre Yetki Belgesi alması zorunlu hale getirildi. Vergi levhası olmayan işletmelerin yetki belgesi alamayacağı ifade edilirken, yetki belgesi olmayan işletmeler de mezarlıklarda hiçbir işlem yapamayacak.

Yıllık yetki belgesi 3 bin TL

Konuya ilişkin İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnegöl Belediye Meclisinin 19.10.2020 tarih ve 102 sayılı kararı ile 2021 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan İnegöl Belediyesi 2021 yılı Gelir Tarife Cetvelinin Mezarlıklar Müdürlüğü kısmına aşağıda yer alan gelir tarifelerinin eklenmesi hususu 02.06.2021 tarihli Meclis kararıyla görüşülerek karara bağlanmıştır. İnegöl Belediyesi'ne bağlı mezarlıklarda çalışmak isteyen mermerci ve metalcilerin 01.07.2021 tarihi itibariyle İnegöl Belediyesi Gelir Tarifesine göre Yetki Belgesi alması gerekmektedir. İnegöl Belediyesi'ne bağlı mezarlıklarda çalışmak isteyen tüm metal ve mermercilerin İnegöl Belediyesi Gelir Tarifesine Göre; Yıllık Mezarlık Yapımı Yetki Belgesi için 3 bin TL, 2021 yılı kalan 6 ay için 1.500 TL,

Mezar başına Mezarlık Yapımı Yetki Belgesi için 150 TL ve Bebek Mezarı (0-6 yaş) için 75 TL tutarındaki bedeli belediyenin tahsilat noktalarına ödemek suretiyle Yetki Belgesi almaları gerekmektedir."

"Bu yetki belgesi ve kurallar İnegöl Belediye sınırları içindeki mezarlıklarda geçerlidir. Mezarlık Yapımı Yetki Belgesi gösterilerek yer tahsis belgesinin aslı işe başlanmadan önce mezarlıktaki görevliye veya Mezarlıklar Müdürlüğüne teslim edilecektir. Tüm mezarlıklarda Mezarlık Yapımı Yetki Belgesi alınmadan, mezar üstü yapımı ve onarım yapılmayacak. Mezarlık Yapımı Yetki Belgesi başka şahısların kullandığı tespiti halinde, yetki belgesi iptal edilerek yıl içerisinde mezar üstü ve onarımına izin verilmeyecek."

Vergi levhası olmayan yetki belgesi almayacak

"Gelir tarifesine girmeyen, yetki belgesi almayan mezar üstü yapan mermer ve metalciler, İnegöl Belediyesi sınırları içerisinde mezar yapamayacak olup yapanlar için cezai müeyyide uygulanacaktır. Yetki belgesi vergi levhası olan firmalara verilmektedir. Yetki belgesi yalnızca alan şahıs veya firma içindir, başka şahıs firma kullanamaz. Mezarlık Yapımı Yetki Belgesi alacak Metal ve mermercilerin Vergi Levhalarıyla birlikte İnegöl Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Vergi Levhası olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyeceğini özellikle belirtmek isteriz."

"Yine İnegöl Belediyesi'ne bağlı mezarlıklarda çalışmak isteyen tüm metal ve mermercilerin yapım işini veren vatandaşlardan özellikle mezar tanzim belgesi evrakını alıp almadıklarını sorgulamaları önemli. Belediye Çözüm Merkezinden 400 TL karşılığı alınacak bu belge olmadan mezar üstü yapım işine başlamamalarını özellikle hatırlatırız. Yine bu belge olmadan yapılan çalışmalarda da mermer ve metal işletmelerine cezai işlem uygulanacaktır. İşletmelerin zor durumda kalmamaları için hem vatandaşlarımızın mezar tanzim belgesini alıp almadıklarını sorgulamalarını yine kendilerinin de yetki belgelerini almalarını, aksi halde mezarlıklarda çalışma yapamayacaklarını hatırlatmak isteriz."

"Çalışmayla; İnegöl sınırları içerisinde kırsal mahalleler dahil mezarlıkların ve dolayısıyla mezarların belirli standart ve düzende olmasının sağlanması, böylelikle belirli standartlar ve kurallar çerçevesinde mezar yapımını sağlayarak, gelişigüzel mezar yapımlarının önüne geçmek istiyoruz." - BURSA

İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem yapamayacak
İnegöl'de yetki belgesi almayan mezarlıklarda işlem yapamayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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