İnegöl'de yeni evli çiftin evinden ziynet eşyaları çalındı
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İnegöl'de yeni evli çiftin evinden ziynet eşyaları çalındı

18.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:42
İnegöl'de yeni evli çiftin evinden ziynet eşyaları çalındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ay önce evlenen çiftin ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 ay önce evlenen çiftin ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak'taki bir apartmanda yaşayan İdris ve Merve A. çiftinin evde bulunmadığı sırada ziynet eşyaları çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ziynet eşyalarının içinde bulunduğu kutu ise Sinanbey Mahallesi Kanal Sokak'ta bulundu.

Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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