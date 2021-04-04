İnegöl'de yaya geçidi çizgileri yenileniyor
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İnegöl'de yaya geçidi çizgileri yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İnegöl'de yaya geçidi çizgileri yenileniyor

İnegöl Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya emniyeti ve kurallar bakımından önem arz eden yaya ve trafik akışını sağlayan yaya geçitlerindeki işaret boya çalışmalarına devam ediyor.

İnegöl Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya emniyeti ve kurallar bakımından önem arz eden yaya ve trafik akışını sağlayan yaya geçitlerindeki işaret boya çalışmalarına devam ediyor. Hafta sonu yasaklarını fırsat bilen ekipler ayrıca engelli bireylerin evlerinin girişini mavi renkle boyayarak engelsiz çözüm oluşturuyor.

Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere diğer bölgelerde de yaya geçidi çizgileri yeniden çizilirken mevcuttaki çizgiler ise belirgin hale getirildi. Sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarda yaya geçitleri çizgileri dayanıklı boyalar ile boyandı. Engelsiz şehir İnegöl hedefiyle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yapan İnegöl Belediyesi, engelsiz çözümler üretmeye devam ediyor. Ekipler, engelli bireylerin evlerinin girişindeki park yeri alanlarını mavi renkle boyayarak üstüne de engelli uyarısı çizdi. Bu sayede, araçların mevcut alana paralel park yapması da engellenmiş olundu. - BURSA

İnegöl'de yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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