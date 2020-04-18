İnegöl'de, yasağın ilk saatlerinde bir kişiye 3 bin TL ceza BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk saatlerinde yasağa uymayan bir kişiye polis ekiplerince 3 bin 186 TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk saatlerinde yasağa uymayan bir kişiye polis ekiplerince 3 bin 186 TL ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar evlerine kapandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uygulama noktalarında araçları durdurarak, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu. 3 BİN 186 LİRA CEZA KESİLDİBelediye kavşağı mevkiindeki uygulama noktasında durdurulan 16 BRZ 88 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan Amırov (34), sigara almak için sokağa çıktığını belirtti. Polis ekipleri sürücünün bahanesinin sokağa çıkmak için geçerli bir neden olmadığını belirterek 3 bin 186 TL ceza kesti. 3 BİN 186 LİRA CEZA KESİLDİBelediye kavşağı mevkiindeki uygulama noktasında durdurulan 16 BRZ 88 plakalı otomobilin sürücüsü Rıdvan Amırov (34), sigara almak için sokağa çıktığını belirtti. Polis ekipleri sürücünün bahanesinin sokağa çıkmak için geçerli bir neden olmadığını belirterek 3 bin 186 TL ceza kesti. İşlemleri yapılan Amırov evine gönderildi.

Kaynak: DHA