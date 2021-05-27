İnegöl'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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İnegöl'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

İnegöl'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yeni Mahalle ve kırsal Edebey Mahallesi'nde birer adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, 22 kök Hint keneviri, 527 gram esrar ve esrar yetiştirmekte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Göz altına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
İnegöl'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
İnegöl'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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