İnegöl'de yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı Bursa Büyükşehir Belediyesince İnegöl'de inşa edilen Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle hizmete girdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İnegöl'de inşa edilen Mahmudiye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1450 metrekare taban alanına sahip yüzme havuzu kompleksinde çok amaçlı salon, yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve mutfak bulunuyor.

Ayrıca yılın 12 ayı hizmet vermesi için yüzme havuzunun çatısı, açılır-kapanır otomatik hareketli mekanik cam sistem olarak tasarlandı.

Açılış törenine, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Osman Mesten ve Vildan Yılmaz Gürel, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA