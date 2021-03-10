İnegöl'de yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan ilçeye uyuşturucu getirildiği öne sürülen aracı Süleymaniye Mahallesi Yıldız Sokağı'nda durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 65 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden sağlandığı düşünülen 705 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu İsmail M. ve Ahmed A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu kişilerden İsmail M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ahmed A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek