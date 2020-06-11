İnegöl'de yağmur sonrası gün batımı hayran bıraktı İnegöl'de yağmur sonrası gün batımı hayran bıraktı Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağan yağmur sonrası gün batımı herkesi mest etti.

İnegöl'de yağmur sonrası gün batımı hayran bıraktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağan yağmur sonrası gün batımı herkesi mest etti.

İnegöl'de etkili olan yağmur sonrası güneşli bir hava hakim oldu. Akşam saatlerinde güneşin batımı görenleri mest etti. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Bulutların ardından batan güneşin ışıkları ortaya farklı bir manzara çıkardı.

Dakikalarca süren o anlar herkesini dikkatini çekti. Geriye ise bu güzel görüntüler kaldı.

Kaynak: İHA