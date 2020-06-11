İnegöl'de yağmur sonrası gün batımı hayran bıraktı
İnegöl'de yağmur sonrası gün batımı hayran bıraktı Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağan yağmur sonrası gün batımı herkesi mest etti.
11.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:25
İnegöl'de yağmur sonrası gün batımı hayran bıraktı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde yağan yağmur sonrası gün batımı herkesi mest etti.
İnegöl'de etkili olan yağmur sonrası güneşli bir hava hakim oldu. Akşam saatlerinde güneşin batımı görenleri mest etti. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Bulutların ardından batan güneşin ışıkları ortaya farklı bir manzara çıkardı.
Dakikalarca süren o anlar herkesini dikkatini çekti. Geriye ise bu güzel görüntüler kaldı.
Kaynak: İHA