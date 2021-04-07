İnegöl'de üzerine paletlerin devrildiği işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı sırada üzerine paletlerin devrildiği işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı sırada üzerine paletlerin devrildiği işçi yaralandı.
Alınan Bilgilere göre Hamzabey Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan Süleyman D, çalıştığı sırada paletlerin üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Yaralı işçi, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Süleyman D, daha sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralı işçinin burada ameliyata alınacağı öğrenildi.
Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek