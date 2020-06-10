İnegöl'de üzerine kalıp keresteleri devrilen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken devrilen kalıp kerestelerinin altında kalan işçi yaralandı.
10.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken devrilen kalıp kerestelerinin altında kalan işçi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokağı'nda 3 katlı inşaatta beton dökmek için kurulan kalıp keresteleri bir anda yıkıldı.
Üzerine kerestelerin devrilmesi sonucu yaralanan işçi Sezai Aslan (25), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA