İnegöl'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
31.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:42
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamalarında durdurulan araçtaki kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamalarında durdurulan araçtaki kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis ekipleri, trafik denetimleri kapsamında bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki F.A'nın tavırlarından şüphelenen ekipleri, bu kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek