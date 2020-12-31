İnegöl'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
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İnegöl'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

31.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:42
İnegöl'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamalarında durdurulan araçtaki kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulamalarında durdurulan araçtaki kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri, trafik denetimleri kapsamında bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki F.A'nın tavırlarından şüphelenen ekipleri, bu kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere İnegöl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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