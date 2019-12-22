İnegöl'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

22.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Yol ve asayiş uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA