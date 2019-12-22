İnegöl'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » İnegöl'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Haber

İnegöl'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

22.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:44
İnegöl'de uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

'nın ilçesinde ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Yol ve asayiş uygulaması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler