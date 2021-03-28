İnegöl'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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İnegöl'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
İnegöl'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mesudiye Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreste bulunan K.M. ve N.K'nin üzerini arayan polis ekipleri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. K.M. ve N.K'nin, uyuşturucuyu O.K'den aldığını tespit eden ekipler, söz konusu kişinin evinde arama yaptı.

Ekipler, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdiği evdeki O.K'yi gözaltına aldı.

O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. K.M. ve N.K. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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