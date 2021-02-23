İnegöl'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Osmaniye Mahallesi Dere Sokağı'na iki araçla gelen kişilerin, uyuşturucu alışverişi yapacağı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, araçlardaki 4 kişinin üzerlerinde ve araçlarda yaptıkları aramalarda, 4 çıkı halinde 67 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 1000 lira ele geçirdi.
Z.K. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Diğer 3 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek