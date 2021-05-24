İnegöl'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
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İnegöl'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

İnegöl'de uyuşturucu şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi Refah Sokağı'nda bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu adreste yapılan aramalarda 323 gram uyuşturucu, 11 çıkı halinde toplam 20 gram metamfetamin, 9 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen paralar ele geçirildi.

Evde bulunan Ö.Y, Ö.K. ve Y.Z. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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