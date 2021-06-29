İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları araçları Mesudiye Sokağı ve Hocaköy yolunda durdurdu.

Araçlarda bulunan S.A, C.Ç, S.A. ve Ş.A'yı gözaltına alan ekipler, bu kişilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 34,58 gram metamfetamin, 64 gram sentetik kannabinoid, 3 extacy hap, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1350 bin lira, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 15 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve C.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol tedbiriyle sserbest bırakıldı.

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı! Pilotların sağlık durumu iyi
Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 17:12:59. #1.16#

title