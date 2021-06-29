İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları araçları Mesudiye Sokağı ve Hocaköy yolunda durdurdu.

Araçlarda bulunan S.A, C.Ç, S.A. ve Ş.A'yı gözaltına alan ekipler, bu kişilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 34,58 gram metamfetamin, 64 gram sentetik kannabinoid, 3 extacy hap, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1350 bin lira, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 15 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve C.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol tedbiriyle sserbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek