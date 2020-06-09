İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
09.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu F.A'nın kırsal Aşağıballık Mahallesi'nde kenevir ektiğini belirledi.
Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına alınan zanlının evinin bahçesinde 98 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Kaynak: AA