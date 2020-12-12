İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı
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İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı

12.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:12

İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs sahte kimlikle yakalandı Bursa İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirild. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı.

İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı

7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs sahte kimlikle yakalandı

BURSA - Bursa İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirild. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan birinin sahte kimlik kullandığı ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezasından arandığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre yapılan İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu Madde Ticareti yapılan şahıslar takibe alındı. Ekipleri fark eden şahıslar kaçmaya çalışırken yakalandı., ekiplerimi bahse konu şahısların mesken tutukları yer ve araç içerisinde yapılan aramalarda;

5 çıkı halinde toplam 241,09 gram methanfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu Paketlemede Kullanılan boş kilitli poşetler ve alimünyum folyalar Uyuşturucu Ticaretinden Kazanıldığı düşünülen 830 TL para, 2 Adet Ruhsatsız Silah ve silaha ait 12 adet 9 mm mermi, 1 adet Ruhsatsız Pompalı Tüfek ve tüfeğe ait 4 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili H.B., Ö.B. A.Ş., Y.F., M.C.M., 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.B. İsimli şahsın sahte kimlik kullandığı ve, şahsın 7 farklı suçtan toplam 7 Yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirledi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı
İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı
İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı
İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı
İnegöl'de uyuşturucu operasyon 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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