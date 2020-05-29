İnegöl'de uyuşturucu operasyonu Bursa'nın İnegöl ilçesinde 32 kök hint keneviri ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 32 kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Cerrah Mahallesinde yaşayan İ.B'nin evinde ve tarlasında hint keneviri ekili olduğu bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, evde ve tarlada yaptığı aramada 32 kök hint keneviri ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

İ.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA