İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İnegöl'de uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.E.B'nin İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddelerinin İnegöl'de ticaretini yaptığı yönünde ihbar aldı.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 5 kilogram uyuşturucu maddesi ile satış esnasında kullanılan sarım makinesi ve çok miktarda filtreli sigara kağıdı ele geçirdi.
Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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