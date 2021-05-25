İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor
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İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından kurulan Engelsiz Tamir Atölyesi'nde engelli bireylerin tekerlekli sandalye ve akülü araçlarının ücretsiz bakım ve tamiri için gereken temini zor ve ücreti yüksek parçalar 3D yazıcıyla düşük maliyetle üretiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından kurulan Engelsiz Tamir Atölyesi'nde engelli bireylerin tekerlekli sandalye ve akülü araçlarının ücretsiz bakım ve tamiri için gereken temini zor ve ücreti yüksek parçalar 3D yazıcıyla düşük maliyetle üretiliyor.

Atölyede 2020 yılı ekim ayından bu yana 100'e yakın aracın bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Yeniceköy Mahallesi'nde DOSTUM tesislerinde bulunan engelli dostu atölye, duyulan ihtiyaç üzerine bir yeniliği daha bünyesine kattı. 3D yazıcı ile araçların eksik parçaları atölyede üretilmeye başlandı.

Kurulan 3D yazıcı sayesinde özel sektörde pahalı olan veya temini zor olan parçalar, tasarım programında tasarlandıktan sonra PLA malzeme ile bilgisayar destekli yazıcıdan çıktı olarak alınıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımız için kurduğumuz Engelli Tamir Atölyesi'nde parça temini konusunda yaşadığımız sıkıntıları göz önüne alarak arkadaşlarımız böyle bir çözüm üretti. 3D yazıcı marifetiyle temini zor olan veya piyasada fiyatı yüksek olan ürünler PLA malzeme ile 3D yazıcı marifetiyle üretilmeye başladı. Teknolojinin bizlere sunduğu bu nimetlerden faydalanmak tabii ki doğru bir adım. Hem engelli bireylerimize hem kurumumuza bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."

İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor
İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor
İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor
İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor
İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor
İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor
İnegöl'de ücretsiz onarımı yapılan engelli araçlarının parçaları 3D yazıcıyla üretiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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